Сильный взрыв произошел в жилом доме на юге Швеции

Сильный взрыв произошел в городе Линчёпинг в южной части Швеции. Как сообщает Aftonbladet, в результате несколько человек получили незначительные травмы.

Взрыв прогремел около 9:00 по местному времени (10:00 мск) в многоквартирном доме. В результате серьезно пострадал фасад здания: повреждены оказались балконы и окна. Кроме того, стекла выбило во множестве других построек в округе. На место прибыло около 20 машин скорой помощи, однако о серьезно пострадавших информации нет.

Полиция заблокировала несколько кварталов вокруг места происшествия. Отмечается, что массовая эвакуация из района не потребовалась. В то же время людей вывели из расположенного рядом с местом взрыва детского сада, передает Corren.se.

Точная причина произошедшего пока не установлена. Corren.se отмечает, что экстренные службы не подтверждали предварительную информацию о взрыве газа.

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