Женщину задержали по подозрению во взрыве в Лионе

По подозрению в подготовке взрыва на пешеходной улице французского Лиона задержали женщину, сообщает Euronews. Она стала вторым подозреваемым.

Про первого подозреваемого, задержанного ранее 27 мая, стало известно, что он — 24-летний студент, изучавший информатику. Сообщается, что его задержали в седьмом городском округе Лиона.

Ранее полиция города получила записи с видеокамер, на которых видно, как мужчина на велосипеде бросает пакет с самодельной бомбой рядом с пекарней на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала.

Взрыв произошел 24 мая около 17:30 по местному времени.

В результате взрыва пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 пострадавших госпитализированы с легкими ранениями. Сообщалось, что взрывное устройство, начиненное гвоздями, болтами и винтами, было замаскировано под посылку.

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