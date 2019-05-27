Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек. Об этом в Twitter сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

«Я приветствую мобилизацию антитеррористических служб, судебной полиции и контрразведки ради совместной операции. Их действия стали решающими», — говорится в посте чиновника.

Ранее полиция города получила записи с видеокамер, на которых видно, как мужчина на велосипеде бросает пакет рядом с пекарней на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала.

Взрыв произошел 24 мая около 17:30 по местному времени.

В результате взрыва пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 пострадавших госпитализированы с легкими ранениями. Сообщалось, что взрывное устройство, начиненное гвоздями, болтами и винтами, было замаскировано под посылку.

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