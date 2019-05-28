Мир
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Раскрыт «легкий способ» уничтожить С-500
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
В Великобритании родился ребенок без кожи
Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете
Названы приоритетные законопроекты Зеленского
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Генпрокурор Украины засобирался в политику
Хоккеиста сборной России засняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком
Украина выдвинула России требование
Новости партнеров

Раскрыты подробности биографии задержанного по делу о взрыве в Лионе

Перейти в «Мою Ленту»

Во Франции раскрыли подробности биографии задержанного по делу о взрыве в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По данным издания, подозреваемый — Мохамед Хишем М. (Mohamed Hichem M.) — родился в 1992 году в алжирском городе Оран. В 2017-м он с семьей переехал по студенческой визе во Францию, где учился в лионской школе информатики.

«Пока ничего не было найдено улик, указывающих на его связь с радикальным исламом. После задержания он мало говорит», — приводит слова собеседника газета. Мотив совершения преступления пока не установлен.

В ходе обысков в квартире подозреваемого были обнаружены материалы для создания взрывных устройств, которые использовали организаторы терактов в Брюсселе и во Франции. Также стало известно, что Мохамед Хишем М. приобрел детали, необходимые для создания бомбы в крупном интернет-магазине, заказав их на свое имя. В истории его покупок также были обнаружены батарейки и микросхемы, которые могли быть использованы для удаленного подрыва.

27 мая сообщалось о задержании подозреваемого по делу о взрыве в Лионе — спустя три дня после того, как полиция получила записи с видеокамер, на которых видно, как мужчина на велосипеде бросает пакет рядом с пекарней на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала.

Взрыв произошел 24 мая около 17:30 по местному времени. В результате происшествия пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 человек госпитализированы с легкими ранениями. Сообщалось, что взрывное устройство, начиненное гвоздями, болтами и винтами, было замаскировано под посылку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Explosion à Lyon : l’intrigant profil du «terroriste à vélo»
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Опубликован снимок подозреваемого по делу о взрыве в Лионе
Увеличилось число пострадавших после взрыва в Лионе
Другие материалы рубрики
Мир00:0227 мая

Континент ненависти

Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
23:2527 мая

Курца отправят в отставку

20:5727 мая

Курц прокомментировал вотум недоверия его правительству

19:4827 мая

Президент Сербии предрек нападение албанцев на сербов в Косово

Мир00:0225 мая

«Ура, товарищи!»

Китайцы вспомнили традиционные ценности и разрешили гей-браки. Они ждали этого сотни лет
18:3027 мая

Россия и Белоруссия вместе пожаловались на НАТО

17:2527 мая

Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео

16:0827 мая

Столетнюю немку выбрали депутатом

Мир00:0218 мая
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт

«Ребенка не обязательно убивать сегодня»

Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
17:2227 мая

Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия

15:5227 мая

Финские учителя пожаловались на Рамадан

17:1127 мая

В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»

Россия
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Правовая база для извращений»
Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
В РПЦ обвинили противников храмов в служении Сатане
Студентка российского медвуза оскорбляла пациентов в соцсетях и возмутила всех
Фигуранты дела «Нового величия» останутся за решеткой еще полгода
Жителям Екатеринбурга предложили 47 новых мест для строительства храма и сквер
Все материалы
Мир
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Курца отправят в отставку
Президент Сербии предрек нападение албанцев на сербов в Косово
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
Россия и Белоруссия вместе пожаловались на НАТО
Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия
В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»
Все материалы
Бывший СССР
Большая пересменка
Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский осмотрел Счастье в Донбассе
Украина выдвинула России требование
Ярош пригрозил Зеленскому казнью
Выборы в Верховную Раду оказались под угрозой срыва
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
РСХБ запланировал рост активов до конца года на 12 процентов
Китай пошел в атаку на спекулянтов
Арестованный в Москве инвестор из США собрался на главный форум России
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Россия передумала строить самолеты вместе с Украиной
Российским таксистам ограничат время за рулем
Все материалы
Силовые структуры
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Полицейский застрелил напавшего на ребенка с ножом россиянина
Племянник убитого дочерьми Хачатуряна попросил госзащиту из-за угроз
Найденный в московском лесу череп связали с пропажей балерины Большого театра
Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Раскрыт «легкий способ» уничтожить С-500
Впервые созданы космические мутанты
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
В горах нашли древнее внеземное вещество
Все материалы
Спорт
«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
Хоккеиста сборной России засняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком
Описано состояние российских хоккеистов после поражения от Финляндии на ЧМ
Хоккеист сборной России высказался о примитивности чемпионов мира
«Локомотив» расстался с Игорем Денисовым
«Реал» запретил своему капитану уходить
Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Режиссера «Жизни Адель» заподозрили в спаивании актеров ради секса в кадре
Элтон Джон попросил оставить секс и наркотики в байопике о его жизни
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете
Якубович поделился закулисными хитростями «Поля чудес»
Галустян попал в список врагов Украины
Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Прозрачные платья стали трендом у знаменитостей
Студентка пристрастилась к сдаче крови из-за любви к покупкам
Фанаты пристыдили модель за унизительное фото обнаженной подруги
Назван самый смелый тренд в пляжной моде
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Пассажиры занялись сексом на борту самолета и попали на камеру
Россиян задержали в аэропорту Франции из-за сообщений о минировании
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Туристка объявила поиски пропавшей камеры с коллекцией ее голых фото
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
В Великобритании родился ребенок без кожи
Голодный слон убил маленькую девочку
Анаконда обошлась без самцов и родила сама от себя
Храбрая девочка защитила мать от грабителя
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
«АвтоВАЗ» срочно отзывает Lada XRay Cross
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
Полностью раскрыта внешность приподнятого хэтчбека Kia XCeed
Все материалы
Дом
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Парковку в Петербурге оценили в миллиард рублей
Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве
Все материалы