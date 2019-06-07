Мужчина умер после драки за питьевую воду

Мужчина погиб в результате драки из-за питьевой воды возле общественной колонки в деревне Вилар неподалеку от индийского города Танджавур. Об этом сообщает The Times of India.

Погибшего опознали как 33-летнего Ананда Бабу. Сообщается, что он дежурил у водокачки и сделал замечание 48-летнему местному жителю и троим его сыновьям, которые набирали воду в пластиковые бочки: он посчитал, что в условиях нехватки воды так делать неправильно.

Спор перешел в драку, в ходе которой Бабу избили палками и, предположительно, ранили колюще-режущим оружием. Он был госпитализирован и скончался в больнице. По информации издания, его 67-летний отец, увидев потасовку, бросился на помощь сыну и также пострадал.

Аномально жаркая погода в Индии привела к засухе и массовым тепловым и солнечным ударам. Сообщается, что за последние три недели в стране скончались по меньшей мере 17 человек.

В декабре прошлого года ученые в Австралии пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к длительным засухам и нехватке питьевой воды в ряде регионов мира.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!