В Ираке питьевой водой отравились более 100 тысяч человек

В иракской провинции Басра некачественной питьевой водой отравились 111 тысяч человек. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Среди пострадавших числится посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа.

В начале августа южная провинция страны столкнулась с острой проблемой нехватки воды и перебоев с поставками электроэнергии населению. В результате местные жители вышли на акции протеста, которые вылились в беспорядки. Тогда погибли около 10 человек, были сожжены офисы политических партий, штаб-квартиры гостелевидения и радиовещания, а также филиалы шиитских военизированных формирований.

В июле 2017 года полицейских в городе Кале (север Франции) заподозрили в отравлении питьевой воды, предназначавшейся для мигрантов. По словам источников, стражи порядка выливали в канистры с водой ядовитые вещества, которые используются в баллончиках со слезоточивым газом

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