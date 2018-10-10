Победительница конкурса красоты испугалась убийств и сбежала из Ирака

Бывшая обладательница титула «Мисс Ирак» Шима Кассем (Shimaa Qassem) переехала в Иорданию после угроз от неизвестных. Об этом сообщило издание Rudaw News.

«Мне угрожали убийством. Моя жизнь в опасности. Убийства множества людей испугали меня. Мне больше некомфортно жить здесь, поэтому я покидаю Ирак и отправляюсь в Иорданию», — объяснила модель. Она рассказывала об угрозах, поступивших от неизвестных в начале октября. Сообщение с текстом «Ты следующая» пришло ей после новостей об убийстве ее коллеги, бывшей обладательницы титула «Мисс Багдад» модели Тары Фарес.

Кассем призналась, что из-за сообщения не выходила из дома и очень боялась за свою жизнь. Она обращалась в полицию несколько раз, но ей отвечали, что пока нельзя точно сказать, кто угрожал ей и были ли угрозы серьезными. «Столько людей убили среди бела дня. Я не могу просто ждать, пока меня убьют, и полицейские скажут: "О, да это была серьезная угроза?"» — объяснила модель.

Кассем добавила, что еще в 2015 году после ее победы на конкурсе ей позвонил некто, представившийся членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), и угрожал похитить ее, если она не присоединится к ним.

Ранее также сообщалось, что в Ираке при загадочных обстоятельствах погибли феминистка, владелец салона красоты и фэшн-эксперт. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади выразил обеспокоенность произошедшим и приказал провести тщательное расследование всех инцидентов.

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