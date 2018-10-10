Из жизни
 
Последние новости
Кокорин проигнорировал ультиматум полиции
Названы главные оплошности Макрона
Шнуров удалил все фото из Instagram и был избит
Молодая россиянка спасла из горящего дома 12 человек
Огромная рыба потопила судно с рыбаками
Москву затуманит 
«Нафтогаз» отобрал у «Газпрома» миллионы
Убитая в Подмосковье следователь получала угрозы и просила о госзащите
Обнаженное фото «самой сексуальной бабушки в мире» удалили
Сотрудники аэропорта заставили женщину показать грудь на досмотре
Новости партнеров

Победительница конкурса красоты испугалась убийств и сбежала из Ирака

Перейти в «Мою Ленту»
Шима Кассем

Бывшая обладательница титула «Мисс Ирак» Шима Кассем (Shimaa Qassem) переехала в Иорданию после угроз от неизвестных. Об этом сообщило издание Rudaw News.

«Мне угрожали убийством. Моя жизнь в опасности. Убийства множества людей испугали меня. Мне больше некомфортно жить здесь, поэтому я покидаю Ирак и отправляюсь в Иорданию», — объяснила модель. Она рассказывала об угрозах, поступивших от неизвестных в начале октября. Сообщение с текстом «Ты следующая» пришло ей после новостей об убийстве ее коллеги, бывшей обладательницы титула «Мисс Багдад» модели Тары Фарес.

Кассем призналась, что из-за сообщения не выходила из дома и очень боялась за свою жизнь. Она обращалась в полицию несколько раз, но ей отвечали, что пока нельзя точно сказать, кто угрожал ей и были ли угрозы серьезными. «Столько людей убили среди бела дня. Я не могу просто ждать, пока меня убьют, и полицейские скажут: "О, да это была серьезная угроза?"» — объяснила модель.

Кассем добавила, что еще в 2015 году после ее победы на конкурсе ей позвонил некто, представившийся членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), и угрожал похитить ее, если она не присоединится к ним.

Ранее также сообщалось, что в Ираке при загадочных обстоятельствах погибли феминистка, владелец салона красоты и фэшн-эксперт. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади выразил обеспокоенность произошедшим и приказал провести тщательное расследование всех инцидентов.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Miss Iraq 2015 flees country after string of murders targeting female models
Убийство победительницы конкурса красоты в Ираке попало на видео
Бывшую «Мисс Ирак» пригрозили убить вслед за «Мисс Багдад»
Победительницу конкурса красоты застрелили в Ираке
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

Любовь зла

Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
15:01Сегодня

Старушка забилась татуировками после смерти мужа

15:58Сегодня

Женщина вышла замуж за себя из-за назойливой родни

11:31Сегодня

Из носа вьетнамца достали живую пиявку

Из жизни00:0327 сентября

Шар смерти

Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
12:36Сегодня

Свадебные снимки заставили британку похудеть

13:35Сегодня

Отец привез сына в школу на Ferrari и был обруган

07:19Сегодня

«Магический» питон задушил колдуна на мотоцикле

Из жизни00:01 7 октября

«Я консервировал лучшего друга»

Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
08:27Сегодня

Хищники растерзали пять буйволят на глазах у их родителей

10:15Сегодня

Акула едва не лишила руки поймавшего ее рыбака

19:24 9 октября

Притворявшийся женщиной гей обманом соблазнял мужчин и попался

Россия
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
Песков отреагировал на геройское звание «отравителя» Скрипалей
Молодая россиянка спасла из горящего дома 12 человек
Кремль открестился от реформирования Конституции
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Ассистент мультимиллионера обокрал его, сходил в кругосветку и покончил с собой
Мальорку затопило
Китай впервые признал заключение мусульман в концлагеря
Небесный фонарик уничтожил миллионы литров нефти
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Все материалы
Бывший СССР
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Немцы разрешали нам ночевать только в хлевах»
В войну украинские националисты сделали ставку на Гитлера. И проиграли
Поклонскую заподозрили в нарушении обычаев войны
Украинская армия заняла новые позиции в Донбассе
Лукашенко высказался о возможности присоединения Белоруссии к России
В Киеве радикалы напали на оппозиционную журналистку
Все материалы
Экономика
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
«Можем победить всех»
Сборная WorldSkills Russia удивила соперников
Жизнь взаймы
Украина в западне из-за долгов. Запад больше не поможет
Сельское хозяйство получило тройную поддержку
«Нафтогаз» отобрал у «Газпрома» миллионы
ФНС и «Опора России» обсудили работу с самозанятыми гражданами
Россия нарастила госдолг
Все материалы
Силовые структуры
«Там была мясорубка»
Силовики жестоко подавили бунт в омской колонии. Кто и почему его устроил?
«Запахи пищи сводили с ума»
Он сел в тюрьму и объявил голодовку. Его соблазняли едой, пытали и мучили вшами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Беглый фигурант дела Шакро Молодого дал показания из Лондона
Появились подробности убийства следователя по особо важным делам в Подмосковье
Стало известно об отравлении умершего в мордовской колонии бизнесмена Айрапетяна
ФСБ раскрыла «спящую» ячейку террористов
Все материалы
Наука и техника
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Мачете выступает
Главные соблазны и герои крупнейшей игровой выставки России
Россия обвинила США в воровстве технологий пулемета Калашникова
Россия создала замену пистолету Макарова
Microsoft перевыпустила уничтожающее файлы обновление Windows 10
F-35B впервые запустил ракету HIMARS
Все материалы
Спорт
«Эй, Конор! Нюхни папаху!»
Как Дагестан смотрел бой Хабиба и Макгрегора. Такого праздника здесь еще не было
Кокорин проигнорировал ультиматум полиции
«В Дагестане нельзя за Конора болеть»
 
На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело
Мамаев явился в полицию
Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию
Очевидец рассказал о драке с Мамаевым и Кокориным из-за мужских понятий
Все материалы
Культура
Золотая смазка
Почему власть отвернулась от главной театральной премии России
Клан сопрано
Умерла великая оперная певица Монсеррат Кабалье
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Шнурова уличили в намерении снова жениться
Толоконникова рассказала о сексе с девушками и публичной оргии в музее
Возбужденные фанаты превратили Венома и Тома Харди в гей-пару
Стас Барецкий разбился о трактор
Все материалы
Интернет и СМИ
В Болгарии изнасиловали и убили журналистку
Она разоблачала чиновников и бизнесменов. Ее смерть назвали казнью
Раскрыта личность подозреваемого в убийстве болгарской журналистки
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Прощай, немытая!
Россия может быть сказочным местом
С нового года часть россиян останется без телевидения
Стул Кокорина увлек за собой толпу
Мужчина проверил трюк из рекламы и довел зрителей до истерики
Все материалы
Ценности
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
«Плохо царей наших кормят!»
Как развлекался Александр I, пока Наполеон захватывал Россию
«Самая сексуальная сумка 1990-х» вернулась в моду
Рекламу одежды свернули из-за нездоровой внешности модели
Найден способ разгладить одежду без утюга
Азербайджанскую телезвезду высмеяли за нелепые ошибки в татуировке
Все материалы
Путешествия
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Угощайтесь!
Чем кормили в самолетах полвека назад
Названы самые выгодные направления для путешествий на новогодние праздники
Сотрудники аэропорта заставили женщину показать грудь на досмотре
Раскрыта постыдная правда о сексуальных домогательствах в самолетах
Стюардессы рассказали «омерзительную» правду о гигиене в самолетах
Все материалы
Из жизни
Любовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Старушка забилась татуировками после смерти мужа
Победительница конкурса красоты испугалась убийств и сбежала из Ирака
Из носа вьетнамца достали живую пиявку
Отец привез сына в школу на Ferrari и был обруган
Все материалы
Видео: Ламба за 28 млн
Самый дорогой Lamborghini в России — почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Insomnia: лучший мотоцикл
Проект из России победил на Чемпионате мира по кастомайзингу
Громыхало
Длительный тест одного из самых быстрых кроссоверов в мире — Mercedes-AMG GLC 63 S
Антиподушка безопасности
Система Audi Procon-ten, заменявшая собой традиционную подушку безопасности
Названы цены на новые «вседорожные» Renault Logan и Sandero
Kia сделала из соплатформенника «Креты» электрокар
Японский миллиардер раскрыл облик серийного Aston Martin Valkyrie
Все материалы
Дом
Без крыши
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Привлекательные формы
Эти квартиры хороши на фото, но жить в них невозможно. Как их вычислить?
Москвич выставил на продажу квартиру вместе с 82-летней матерью
Россиянам позволят сэкономить на отоплении жилья
Россияне задолжали миллиарды рублей по ипотеке
Дешевые квартиры предложили искать по цвету
Все материалы