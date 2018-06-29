Ирак начал срочно казнить террористов

В Ираке повесили 13 заключенных, приговоренных к смертной казни за терроризм. Об этом сообщили в министерстве юстиции страны, передает Associated Press.

В ведомстве отметили, что они исчерпали все возможности для апелляции. Приговор был приведен в исполнение поздно вечером 28 июня — через несколько часов после призыва премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади немедленно казнить всех осужденных террористов.

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В то же время до этого правительство сообщило о казни 12 человек. Расхождения в цифрах пока не объясняются.

Отмечается, что призыв аль-Абади прозвучал после того, как ранее на этой неделе к северу от Багдада нашли тела восьми полицейских и членов проправительственной шиитской милиции. До этого сообщалось, что их похитили члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Боевики также распространяли видео, на котором были запечатлены шестеро из пропавших.

Произошедшее вызвало общественное возмущение, власти обвинили в игнорировании сохраняющейся угрозы со стороны ИГ.

О полной победе над «Исламским государством» в Ираке аль-Абади объявил в декабре 2017 года. Силы безопасности взяли под полный контроль границу с Сирией и почти все территории, контролировавшиеся боевиками, а их «иракскую столицу» — город Мосул — освободили еще в июле.

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