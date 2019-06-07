Покалечивший женщину с детьми сотрудник ФСИН отделался ограничением свободы

Суд в Карачаево-Черкесии приговорил бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сбившего на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, к ограничению свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Авария произошла 4 сентября 2018 года на улице Доватора в городе Черкесск. 33-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу с двумя своими детьми: мальчиком шести лет и девочкой четырех лет. В этот момент на них наехала «Лада Приора», за рулем которой находился сотрудник ФСИН.

Пострадавших доставили в больницу, где у детей обнаружили множественные переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы легких и сердца, осложнившиеся комбинированным шоком 1-2 степени. Сам виновник ДТП пояснил, что очень торопился домой и не смог вовремя сориентироваться, после чего потерял контроль над машиной. В результате суд назначил ему наказание в виде 1,3 года ограничения свободы.

Ограничение свободы в России схоже с мерой пресечения в виде домашнего ареста. Осужденным запрещается покидать место постоянного пребывания в определенное время суток, выезжать за пределы своего муниципального образования, посещать массовые и иные мероприятия, менять место жительства, работы или учебы без согласования с властями.

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