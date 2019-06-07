Названы самые перспективные регионы России

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов, передает ТАСС.

Первую строчку впервые заняла Москва, в 2018 году столица стала лишь второй. Возглавила тогда рейтинг Тюменская область — в этом году она потеряла две позиции и заняла третье место.

Республика Татарстан стала второй. Большой рывок совершила Калужская область, поднявшись с 13-го на четвертое место.

Санкт-Петербург сдал одну позицию и оказался на пятом месте. В первую десятку также попали Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская и Ульяновская области.

Рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ публикуется с 2014 года. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

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