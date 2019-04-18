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Назван самый доступный для туристов российский город

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Онлайн-сервис поиска авиабилетов Aviasales проанализировал стоимость номеров в отелях крупных российских городов и составил список самых выгодных направлений. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На первой позиции в рейтинге оказался Санкт-Петербург: стоимость номера в гостиницах северной столицы начинается от 513 рублей. За ним последовали Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань, в которых можно забронировать отель минимум за 600 рублей.

Также в список попали Пермь (стоимость номера от 640 рублей), Уфа (от 680 рублей), Челябинск (от 700 рублей) и Тюмень (714 рублей).

Москва заняла лишь седьмую строчку в рейтинге. Стоимость номера в столице начинается от 799 рублей.

В июне 2018 года онлайн-сервис OneTwoTrip проанализировал стоимость хостелов в разных городах России. Оказалось, что на Урале зафиксированы самые низкие цены на проживание в хостелах. Согласно исследованию, средняя стоимость суток в Перми составляет 416 рублей. Самым дорогим городом стала Москва, средняя цена проживания в столице — 640 рублей в сутки. На втором месте — Санкт-Петербург.

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