Названы лучшие направления путешествий в 2019 году

Эксперты британской компании Trailfinders определили три самых перспективных туристических направления наступившего 2019 года. Об этом сообщает Express.

Потенциально наибольшим спросом у туристов в 2019 году будут пользоваться Непал, Аргентина и Южная Африка. Причиной предполагаемого успеха этих стран у путешественников называется возможность сэкономить на отдыхе. Так, отмечается низкая цена аренды автомобилей в ЮАР и низкий курс южноафриканской валюты (рэнда) по отношению к доллару и евро.

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Перспективность Аргентины на туристическом рынке, по мнению экспертов, объясняется отменой налога на добавленную стоимость при оплате объектов размещения (отелей, хостелов и так далее) в этой стране, предпринятой ее правительством в 2017 году: путешественники смогут сэкономить до 20 процентов при оплате проживания.

В ноябре 2018 года эксперты назвали самые популярные направления зимнего отдыха у россиян. Лидером стал Стамбул. Основной причиной выбора туристов является сезон скидок на различные потребительские товары, которые в декабре достигают 50 процентов. Второе место занял Дубай, поскольку в зимние месяцы в ОАЭ держится хорошая погода, температура воздуха поднимается до 25 градусов. На третьей позиции рейтинга — столица Армении Ереван, на четвертом — столица Чехии Прага, на пятом — столица Латвии Рига.

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