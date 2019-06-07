Россиянка бросила детей одних в квартире и уехала пить в соседний город

В Черногорске (Республика Хакасия) 28-летняя местная жительница оставила двоих детей в квартире, заперла дверь и уехала к знакомому в соседний город. Ее старшей дочери пришлось сбросить с балкона записку с просьбой о помощи, сообщается на сайте регионального управления МВД.

По версии следствия, инцидент произошел в апреле. Заперев двоих детей дома, она уехала к знакомому в Абакан, «в гостях у которого употребляла спиртные напитки». Дети провели в квартире несколько дней. Чтобы спастись, старшая девочка написала записку и бросила ее с балкона.

Записку подобрали соседи и связались с бабушкой детей. Та, в свою очередь, рассказала о случившимся их отцу. Детей забрали родственники.

Уточняется, что 28-летнюю мать уже не раз привлекали к ответственности по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). После инцидента в отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Ранее в подмосковных Котельниках россиянка оставила двоих маленьких детей в хостеле и не вернулась. При заселении ее попросили предъявить паспорт, на что она ответила, что сходит за ним в машину. После этого женщина исчезла. Позднее она была задержана в Люберцах.

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