Модель затравили за откровенное фото без блузки

Индийская актриса и модель Приянка Чопра (Priyanka Chopra) была раскритикована пользователями сети за фото для обложки журнала InStyle. Об этом пишет Times of India.

Чопра снялась в традиционной индийской женской одежде — сари, однако не надела под него блузку, таким образом оставив спину открытой. «Этот наряд олицетворяет для меня элегантность, женственность и силу. Мне нравится, как я себя ощущаю в нем», — поделилась актриса в Instagram.

Многие пользователи сети осудили актрису за слишком откровенный, по их мнению, внешний вид. «Вульгарность в крайней степени», — оценил фото один из комментаторов. «Она и была дешевкой, а сейчас и подавно», — писал другой. «Одета, как проститутка, и ведет себя соответственно», — возмущался Sumadhuri.shetty.

Некоторые встали на защиту Чопры. «Ты прекрасна! А завистники всегда будут», — поддерживала модель Aishakauthari. «Спасибо, что помогаешь распространять индийскую культуру по всему миру!» — благодарил девушку другой пользователь.

Чопра — индийская актриса и модель, победительница конкурса «Мисс мира 2000». Она замужем за актером Ником Джонасом.

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