Пожаловавшиеся на блатных заключенные изрезали себя

Заключенные челябинской исправительной колонии №2, которые жаловались на давление блатных и администрации, порезали себя после визита в тюрьму председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Василия Катанэ. В своем отчете чиновник указал, что у осужденных нет жалоб на условия содержания, передает URA.RU.

Арестанты записали новое видеообращение, где обвиняют Катанэ в сговоре с администрацией колонии, которая вместе с блатными «устраивает беспредел». По мнению авторов ролика, именно поэтому глава ОНК публично заявил о разрешении конфликта.

Youtube / Valeria Prikhodkina

Прокуратура Челябинской области начала проверку инцидента. «Осужденные подтвердили сказанное на видео. Материалы направлены для проведения доследственной проверки. Сегодня сотрудники прокуратуры вновь выехали на место для проведения проверки после новых видеообращений», — заявили в ведомстве.

Накануне, 6 июня правозащитница Валерия Приходкина опубликовала видеообращение двоих осужденных челябинской колонии, в котором они жаловались на постоянные угрозы со стороны авторитетов и сотрудников тюрьмы. После этого колонию посетили члены ОНК и сотрудники прокуратуры, однако за некоторое время до их приезда заключенные передумали писать жалобы.

В начале июня бывший заключенный ИК-12 в Нижнем Тагиле пожаловался следователям и общественникам на то, что администрация колонии оставила его без зарплаты после постройки яхты. По словам бывшего арестанта, он и трое других осужденных строили судно по договоренности с начальством учреждения.

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