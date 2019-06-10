Сайт Земфиры превратился в сайт в поддержку журналиста Голунова

На официальном сайте певицы Земфиры появилась заглушка с фразой «свободу Ивану Голунову». Остальные функции сайта кроме ссылок на соцсети оказались недоступны.

Похожая заглушка появилась на сайте рэпера Дельфина.

В поддержку журналиста Ивана Голунова также высказались, в частности, артист Константин Хабенский, актер Егор Бероев («Турецкий гамбит»), актер Алексей Агранович («О чем говорят мужчины»), лидер группы «Браво» Евгений Хавтан, худрук театра «Практика» Иван Вырыпаев, рэпер Noize MC, актриса Ирина Горбачева, лидер коллектива «ДДТ» Юрий Шевчук, галерист Марат Гельман, хип-хоп-исполнители Оксимирон и Слава КПСС, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова и основатель «Аквариума» Борис Гребенщиков.

Корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что у журналиста при досмотре обнаружили около четырех граммов наркотического средства, а также наркотики якобы были найдены при обыске в его квартире. Голунов отрицает свою вину. Его отправили под домашний арест до 7 августа.

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