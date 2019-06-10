Глава белорусского МВД ушел в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича. Об этом сообщает БЕЛТА.

Государственный деятель считает, что его решение об уходе с должности является «выверенным, правильным и своевременным». «Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано», — заявил он.

Шуневич выразил мнение, что министерству нужен «свежий взгляд», так как за время работы на посту министра у него «замылился глаз». «Нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно — быть актуальным», — считает он.

Лукашенко назначил Шуневича на пост главы МВД в мае 2012 года. До этого он был начальником криминальной милиции и был заместителем министра внутренних дел. В МВД Шуневич пришел из Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, где курировал контрразведку, борьбу с коррупцией и организованной преступностью в ранге начальника следственного управления.

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