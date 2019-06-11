В Эстонии сочли проблемой украинских мигрантов

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме назвал проблемой наплыв в страну украинских мигрантов. Об этом сообщает ERR.

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Министр выразил обеспокоенность тем, что эстонцев в стране становится все меньше. При этом, по словам главы ведомства, наплыв мигрантов из Украины беспокоит его куда сильнее, чем русская община в Эстонии.

«Даже если они [представители русской общины] не являются эстонцами, [они] приехали сюда в советские времена, и их дети и внуки проживают здесь постоянно. Они уже наши. Если мы говорим о тех, кто приезжает в Эстонию с Украины — это не наши люди», — пояснил он.

Хельме добавил, что это становится проблемой, так как приезжие готовы работать за более низкие зарплаты и «отбирают рабочие места у наших людей».

Ранее сын политика, Мартин Хельме, который занимает пост министра финансов страны, также высказывался против украинских мигрантов. Он заявил, что из-за украинской миграции эстонцы могут стать меньшинством в собственной стране. «Как это у нас нет беженцев? У нас же 20 тысяч украинцев. Это же иммиграция. Если мы ничего не сделаем, то как нация окажемся в меньшинстве на своей родине уже через несколько лет», — сказал он.

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