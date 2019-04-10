В Эстонии обеспокоились наплывом русскоязычных украинских мигрантов

Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме считает, что эстонцы могут оказаться в меньшинстве в своей стране из-за наплыва украинских иммигрантов. Его слова передает издание «Ärieht».

«Как это у нас нет беженцев? У нас же 20 тысяч украинцев. Это же иммиграция. Если мы ничего не сделаем, то как нация окажемся в меньшинстве на своей родине уже через несколько лет», — заявил он.

Хельме считает, что, если владельцам предприятий не удается найти работников с гражданством Эстонии, им необходимо поднимать заработную плату, а не нанимать иностранцев. «Это неправильно, и меня не интересует тот факт, что вести бизнес по-другому не получается», — подчеркнул политик.

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Кроме того, у лидера эстонских консерваторов вызывает обеспокоенность, что большинство иммигрантов с Украины являются русскоязычными жителями юго-востока страны. «У нас тут и так очень много русскоязычных», — заявил он.

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Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах страны представляет угрозу эстонскому языку и культуре. В феврале текущего года Кальюлайд уже выступила за дерусификацию школ, заявив, что в стране постепенно формируется единый взгляд на будущее системы образования, и полный переход на государственный язык позволит больше не делить население Эстонии «на две общины».

Представители русской общины проживают практически во всех регионах Эстонии, но их концентрация наиболее высока на северо-востоке и юго-востоке Таллина. Вместе с тем доля русских среди граждан Эстонии ниже их доли среди всего населения страны по причине того, что гражданами в 1990-е были признаны лишь граждане довоенной Эстонской Республики, а также их потомки.

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