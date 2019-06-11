Чайка гарантировал личный контроль за делом Голунова

Генеральный прокурор России Юрий Чайка гарантировал личный контроль за делом журналиста Ивана Голунова, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС во вторник, 11 июня.

По словам Матвиенко, она переговорила с Чайкой накануне, и он дал «абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем».

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10 июня Генпрокуратура потребовала предоставить материалы дела корреспондента «Медузы», которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

Журналист был задержан 6 июня в Москве, по решению суда до 7 августа он будет находиться под домашним арестом. Действия МВД, в частности, предоставленные фотоулики вызвали критику со стороны его коллег. Несколько федеральных изданий, включая «Ленту.ру», выпустили материалы в поддержку Голунова.

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