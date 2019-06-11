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Россиянин узнал о продаже своей квартиры из газеты

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Александр Алексеев

Пожилой житель Волгодонска Александр Алексеев оформил заем под залог жилья у частного лица и узнал о том, что его квартира уже выставлена на продажу, прочитав объявление в газете. Об этом пишет региональное онлайн-издание «Блокнот».

Алексееву требовалась срочная операция, на которую ему не хватало средств. «Он обращался за кредитом в банк, указав, что как военный пенсионер и участник боевых действий получает большую по меркам Волгодонска пенсию. Но во всех банках он получил отказ, по его словам, из-за возраста», — пишет издание.

После отказа нескольких банков в кредите пенсионер обратился к частному кредитору Владимиру Ширшикову. Тот предложил Алексееву заем на 120 тысяч рублей под восемь процентов годовых, поставив одним из условий возврат ему 20 тысяч рублей сразу же после оформления.

«100 тысяч идут тебе на руки, а 20 тысяч я раздаю как заработную плату своим работникам», — рассказал «Блокноту» о предложении кредитора заемщик. Алексеев согласился с этим условием, заем был оформлен в районном МФЦ.

В течение пяти месяцев после этого пенсионер исправно вносил платежи, однако затем в связи со скоропостижной смертью дочери он попросил займодателя об отсрочке. «Соглашение [кредитор] составлять отказался, а на словах сказал: "Занимайся похоронами, потом разберемся"», — рассказал изданию заемщик.

После этого, по его словам, Ширшиков не предпринимал никаких попыток выйти на связь. Тем не менее, читая местную газету, пенсионер вскоре увидел объявление о продаже своей квартиры. Жилье было оценено продавцом в 750 тысяч рублей.

Алексеев подал на кредитора в суд, ведется разбирательство.

Проблема займов под залог недвижимости у МФО и частных лиц стоит в России довольно остро. Случаи недобросовестной деятельности кредиторов при таких займах отмечаются по всей стране, речь идет как о манипуляциях доверием заемщиков, так и о прямом подлоге документов, когда вместо договора займа жертве дают подписать договор купли-продажи жилья.

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