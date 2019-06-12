Стало известно о поручениях Путина по делу Голунова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на момент рабочей встречи с ней 10 июня Владимир Путин был в курсе дела журналиста Ивана Голунова. Ее комментарий приводит ТАСС.

Москалькова подчеркнула, что ей не пришлось докладывать о произошедшем президенту: он уже был ознакомлен с подробностями. По ее словам, Путин сам об этом сказал после выступления своего советника Антона Кобякова.

Она уточнила, что к началу встречи Путин уже дал все важные поручения на этот счет.

Уполномоченный по правам человека заявила, что ей неизвестно о факте подброса наркотических средств Голунову. При этом она напомнила о том, что за подобные поступки предусмотрено наказание.

Также Москалькова заявила, что освобождение Голунова является общей заслугой неравнодушных людей, которые захотели справедливости и правды.

Ранее уполномоченный по правам человека назвала применение силы полицейскими признаком их непрофессионализма. По ее словам, насилие по отношению к задержанным применять нельзя.

Журналиста Голунова задержали 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Многие сочли процесс против него сфальсифицированными. Сотрудники многих СМИ выступили в поддержку Голунова. Позднее он был отправлен под домашний арест. 11 июня журналист был освобожден, а обвинения против него сняты.

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