За миллионами футбольных болельщиков следили через телефоны

Испанское агентство защиты данных (AEPD) оштрафовало Ла Лигу — высший дивизион системы футбольных лиг Испании — за нарушение принципа прозрачности в официальном мобильном приложении чемпионата. Оно без должного уведомления активировало микрофон и геолокацию пользователя, сообщает Reuters.

Сумма штрафа составила 250 тысяч евро.

Ла Лига в заявлении на своем сайте сообщила, что не согласна с позицией AEPD и оспорит решение агентства в суде. Представители чемпионата Испании считают, что государственная структура не постаралась понять суть технологии. В Ла Лиге настаивают на том, что данные технологии на самом деле применяются не для слежки за пользователями, а для борьбы с пиратством, от которого чемпионат, по собственной оценке, ежегодно теряет до 400 миллионов евро.

Ставшая предметом разбирательства технология каждую минуту скрытно активирует микрофон устройства во время футбольного матча и записывает аудиофрагмент для сравнения с телевизионным сигналом, а также использует геолокацию, чтобы вычислять спортивные бары, где нелегально транслируются матчи испанского чемпионата, пишет eldiario.es. Ла Лига назвала эту технологию экспериментальной и сообщила, что она применялась только в минувшем сезоне и не будет использоваться в ходе следующего. В AEPD в свою очередь пояснили, что для сбора такой информации приложение должно уведомлять об этом пользователя не только при установке софта, но и каждый раз перед активацией технологии, поскольку юзеры, по мнению агентства, на деле не могут вспомнить, на что они когда-то дали согласие.

Официальное приложение Ла Лиги, как уточняет Reuters, в общей сложности было загружено более 10 миллионов раз. В Испании им, по подсчетам eldiario.es, пользуются более четырех миллионов человек.

Ла Лига считается одним из сильнейших футбольных чемпионатов в мире, в ней выступают такие ведущие клубы мира, как «Барселона» и «Реал».

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