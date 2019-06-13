Гарри Поттеру посвятили кеды

Марка-производитель спортивной обуви, одежды и аксессуаров Vans выпустила в коллаборации с компанией Warner Bros. Consumer Products коллекцию, посвященную серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

В дизайне кед использованы цвета и символика факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс, в которой учились герои книг. Модель Sk8-Hi стилизована под Гриффиндор, Era — под Слизерин (для этой модели использована имитация змеиной кожи), Authentic — под Когтевран, а Classic Slip-On — под Пуффендуй. Есть также кеды с принтом в стиле газеты волшебного мира «Ежедневный Пророк». Кроме того, в коллекцию вошли ветровки, топы и рюкзаки.

Ранее сообщалось, что Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа по вселенной «Гарри Поттера». В новых произведениях речь пойдет о предметах, преподаваемых в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Рассказы опубликуют в электронном формате на сайте Роулинг pottermore.com. Рассказы «Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию» и «Гарри Поттер: Путешествие через уход за магическими существами» можно будет прочитать уже 27 июня.

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