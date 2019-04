Мужские кроссовки предложили персонализировать в интерактивном приложении

Итальянский бренд Ermenegildo Zegna представил услугу персонализации мужских кроссовок My Cesare из коллекции ХХХ. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 25 апреля.

Модель My Cesare изготовлена из нескольких материалов (кожи, текстильной сетки, каучука), и ее можно изготовить на заказ, выбрав материалы и детали разных цветов. Это позволяет создавать множество комбинаций. Впервые персонализированные кроссовки появились на показе Ermenegildo Zegna сезона осень-зима 2019-2020.

Фото: @zegnaofficial

Кроссовки My Cesare по собственному дизайну носят американский музыкант Топаз Джонас (Topaz Jonas), певец А. Чал (A. Chal), британский поэт и модель Сонни Холл (Sonny Hall).

В московских бутиках Ermenegildo Zegna уже можно заказать персонализированную модель. Будущий владелец лично создает уникальный дизайн с помощью интерактивного дизайн-приложения Zegna и получает готовую пару через шесть–восемь недель.

В апреле бренд adidas выпустил капсульную коллекцию к выходу последнего сезона «Игра престолов». В линию adidas Ultraboost Game of Thrones вошли кроссовки, посвященные разным кланам Вестероса — вымышленного континента, на котором происходит действие саги. Модель в честь клана Таргариен — белая с серебристыми деталями. На ярлычке на пятке вышит девиз этой семьи Fire and Blood («Пламя и кровь»). Кроссовки в честь дома Ланнистеров — с верхом из красного текстиля Primeknit с черными и золотистыми декоративными элементами и вышитым девизом Hear me roar («Услышь мой рев»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!