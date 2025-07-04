Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:11, 4 июля 2025Экономика

В России вырастет пошлина на один импортный товар

Лут: Пошлина на импортные цветы из недружественных стран может снова вырасти
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2025 году размер пошлины на импорт цветов из недружественных государств может измениться. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Ее процитировало ТАСС.

Она напомнила, что в прошлом году пошлину установили на отметке 20 процентов. По словам министра, возможно, что в 2025 году ее увеличат.

В конце февраля депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал Лут повысить таможенную пошлину на срезанные импортные цветы до трех евро за килограмм. Он считает, что за счет таких шагов для российских производителей можно будет снизить НДС до 10 процентов.

В декабре 2024 года правительство России решило, что пошлина на цветы из недружественных государств продолжит действовать до конца 2025 года. Прежде чем вырасти до 20 процентов, она составляла всего 5.

Весной 2025 года стало известно, что в России могут начать торговать цветами на бирже, взяв пример с Голландии.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обсудил с Трампом военную помощь США Украине

    Стала известна судьба предназначенного для Украины американского оружия

    Популярная пряность оказалась под угрозой исчезновения

    В Латвии анонсировали присоединение Турции к коалиции дронов для Украины

    В России назвали Азербайджан проблемной страной и отказались считать союзником

    На Западе рассказали об ухудшении ситуации для Украины

    Британец отказался от жизни в родной стране ради россиянки

    В России вырастет пошлина на один импортный товар

    МВД объявило в розыск российского адвоката

    Нобелевского лауреата из России Гейма лишили гражданства Нидерландов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости