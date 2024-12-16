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15:43, 16 декабря 2024Экономика

В России сохранили повышенную пошлину на один импортный товар

«Интерфакс»: повышенную пошлину на импортные цветы продлили до конца 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Teo D / Unsplash

Правительство России решило судьбу повышенной пошлины на поставки цветов из недружественных государств. Об этом сообщил Интерфакс.

Пошлина продолжит действовать до конца 2025 года. Она составляет 20 процентов, но не меньше 1,3 евро за килограмм. До того, как ее увеличили, она составляла пять процентов.

В октябре министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила о возможности еще одного повышения импортной пошлины на цветы из недружественных стран.

В марте Дмитрий Патрушев, который в тот момент занимал пост главы Минсельхоза, ратуя за эту пошлину, обосновал ее необходимость поддержкой российских производителей.

Одно из исследований показало, что по итогам этого года в России купят больше двух миллиардов штук свежесрезанных цветов. Это свидетельствует о восстановлении продаж, которые резко упали в 2022 году. В 2023 году жители России приобрели 1,9 миллиарда цветов, а в 2022 году — 1,8 миллиарда.

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