Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки

40 модернизированных боевых танков Т-80БВМ впервые поступили на вооружение бригады на Дальнем Востоке. Об этом пишет газета «Известия».

Ранее «восьмидесятки» находились лишь на европейской части страны. До модернизации Т-80 хранились на базах как стратегический резерв.

Выбор пал на машины Т-80 благодаря климату — на Дальнем Востоке чистый воздух и отсутствие высокогорья, что позволяет раскрыться газотурбинному двигателю этого танка на полную.

Еще одним плюсом является хороший запуск силовой установки такого типа в условиях низких температур. При температуре воздуха ниже минус 40 градусов по Цельсию оперативная готовность машин достигается за считанные минуты, тогда как на разогрев дизельного двигателя на морозе уходит около 40 минут.

В июне 2018 года сообщалось, что танки Т-80БВМ начали получать арктические части Вооруженных сил России. Прошедшие модернизацию машины по своим боевым качествам не уступают Т-90.

Т-80 был принят на вооружение в середине 1970-х годов. На тот момент он был признан лучшим танком в мире. Всего было выпущено более 10 тысяч «восьмидесяток». 200 танков Т-80У до сих пор стоят на вооружении полков Кантемировской дивизии в Подмосковье.

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