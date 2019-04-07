Появилось видео со стреляющим дровами российским Т-80

Телеканал Звезда / YouTube

Российский танк Т-80 произвел выстрел поленом на территории 61-го бронетанкового завода под Санкт-Петербургом, чтобы оценить состояние пушки после ремонта. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

В дуло также залили воду из канистры, чтобы снаряд не загорелся. При стрельбе полено разлетелось в щепки. По словам специалистов, разрыв произошел до того, как оно вылетело из дула.

Отмечается, что Т-80 — единственный российский танк с газотурбинным двигателем. Он был принят на вооружение в середине 1970-х годов. На базах хранения Минобороны находятся около трех тысяч не прошедших модернизацию танков Т-80. Первые серийные образцы машин созданы на Кировском заводе в Ленинграде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!