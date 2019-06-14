Российский подросток умер на военных сборах

Подросток скончался на военно-полевых сборах в поселке Заря Мирнинского района Якутии. По факту смерти следователи начали процессуальную проверку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Отмечается, что 16-летний юноша учился в Мирнинском региональном техническом колледже. 8 июня во время утренней зарядки на сборах ему стало плохо. Его доставили в больницу, после чего он умер.

«В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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