В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка

Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой. Об этом в среду, 12 июня, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, девушка погибла в своей квартире на Кутузовском проспекте. Ее тело в ванной комнате обнаружила соседка после того, как в течение нескольких часов она не отвечала на телефонные звонки родителей.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле 26-летней девушки обнаружено не было. По версии прибывших на место медиков, Новикова могла скончаться в результате несчастного случая, поскользнувшись в ванной.

Киберспортсменка умерла за четыре дня до своего дня рождения. Как выяснили журналисты, несколько лет назад она окончила МГТУ имени Баумана и получила специальность инженера-конструктора. Девушка была автором нескольких блогов и популярного видеоканала, а также состояла в профессиональной команде по киберспорту и проводила мастер-классы по игре в покер. Новикова успешно участвовала в онлайн-играх, в том числе на международном уровне.

8 июня на юго-западе Москвы был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев. По данным следствия, мужчина гулял с девушкой по парку и сделал замечание группе отдыхающих, которые приставали к прохожим и матерились. Между спортсменом и компанией возник конфликт, переросший в драку. В результате Чуев с одним из нападавших упал в воду, где получил еще несколько ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался.

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