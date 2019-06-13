Стали известны подробности гибели 26-летней киберспортсменки

Стали известны обстоятельства смерти 26-летней Лилии Новиковой, известной среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия. Их приводит РЕН ТВ.

По информации телеканала, девушка погибла, когда сушила волосы: рядом с телом нашли включенный в розетку фен. В день смерти она была в квартире одна — ее родители уехали за город.

Друг погибшей опубликовал во «ВКонтакте» пост, где говорится, что на похороны позовут только близких, поэтому информация о месте и времени их проведения будет держаться в секрете.

О смерти Лилии Новиковой стало известно в среду, 12 июня. Ее тело в ванной комнате московской квартиры обнаружила соседка после того, как в течение нескольких часов она не отвечала на телефонные звонки родителей.

В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза. Как сообщили в Следственном комитете, при первичном осмотре на теле погибшей обнаружили следы электротравмы. По факту смерти проводится проверка.

Лилия Новикова была известна как профессиональный игрок в DotA (Defence of the Ancients), также она играла в онлайн-покер. В 2015 году победила на турнире NLH Deepstack Big Ante.