Лошадь погибла на скаку и погубила молодую наездницу

В Великобритании погибла 22-летняя наездница Наташа Галпин (Natasha Galpin). Об этом сообщает издание The Guardian.

Несчастный случай произошел, когда женщина ехала на лошади. В результате разрыва аорты животное упало. При падении наездница получила травмы и скончалась. Лошадь также умерла.

Компания Iain Jardine Racing, где она работала, утверждает, что такое происшествие было невозможно предсказать или избежать, пишет Sky Sports. «Хотя такие случаи исключительно редки, всякий раз, когда наездник садится на лошадь, есть элемент риска», — отметил Ник Раст (Nick Rust), возглавляющий британскую конноспортивную организацию.

Галпин была опытной наездницей. В 2017 году она победила на чемпионате Шотландии и Северной Англии по конному спорту для начинающих. Она работала с известным тренером и держала собственную конюшню для постоя лошадей.

В 2017 году сообщалось, что французский наездник Максим Дебост погиб после падения с лошади. 29-летний спортсмен и лошадь перевернулись на одном из препятствий.

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