Французский наездник погиб после падения с лошади

Французский наездник Максим Дебост погиб после падения с лошади. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщается на сайте Международной федерации конного спорта (FEI).

Инцидент произошел в субботу на турнире во французском Шатобриане. 29-летний наездник и лошадь перевернулись на одном из препятствий. Отмечается, что медицинский персонал сразу оказался на месте происшествия, но спасти его жизнь не смогли. Лошадь спортсмена не пострадала.

Соревнования после инцидента были отменены. Полиция и Международная федерация конного спорта проводят расследование обстоятельств произошедшего.

22 сентября стало известно о смерти бывшего претендента на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Дэвида Бея.