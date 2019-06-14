Обезгорбленного «Князя Владимира» снова выпустят в море

Первый стратегический атомный ракетоносец «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» в конце июня выйдет в море на второй этап заводских ходовых испытаний, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«После окончания замера магнитных электрополей у причальной стенки "Севмаша" "Князь Владимир" в конце июня вновь выйдет в море для прохождения второго этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ), который продлится несколько месяцев», — сказал собеседник.
По его словам, в ходе первого этапа ЗХИ, проходившего в период с конца ноября 2018 года по начало января 2019 года, «выявились некоторые технические проблемы, которые, однако, не должны повлиять на сдачу корабля флоту в конце 2019 года».
В мае стало известно, что «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» отличается от субмарин проекта 955 «Борей» отсутствием «горба» ракетной пусковой платформы.
В том же месяце сообщалось, что у российских подводных лодок, в том числе новейших, нет и в ближайшем будущем не будет эффективной противоторпедной защиты, что является критическим для боеспособности изъяном.
АПЛ четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А» должны стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. В настоящее время построены и находятся в строю три АПЛ: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».
Согласно действующей госпрограмме вооружений, всего в состав ВМФ планируется принять восемь подлодок проекта «Борей». Как пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник, рассматривается возможность после 2027 года довести число АПЛ проекта «Борей» до десяти.