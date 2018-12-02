Новый российский атомный ракетоносец испытали в море

Атомная подлодка стратегического назначения «Князь Владимир» впервые вышла в море в ходе заводских ходовых испытаний. Об этом пишут авторы блога bmpd.

Как отмечается, ракетоносец, построенный по усовершенствованному проекту «Борей-А», был выведен из сборочного цеха «Севмаша» в Северодвинске 17 ноября 2017 года. Передать подлодку ВМФ России планируется в 2019 году, она войдет в состав Северного флота.

Строительство «Князя Владимира» началось в 2012 году. Всего на «Севмаше» должны быть построены восемь подлодок. Так, в боевой состав флота уже вошли три субмарины изначального проекта 955 «Борей»: головная («Юрий Долгорукий») и серийные («Александр Невский» и «Владимир Мономах»). Остальные пять подлодок заложены и строятся по усовершенствованному проекту 955А «Борей-А» («Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский»).

По данным из открытых источников, на «Бореях-А», по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью. «Бореи» вооружаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!