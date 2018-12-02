Новый российский атомный ракетоносец испытали в море

Атомная подлодка стратегического назначения «Князь Владимир» впервые вышла в море в ходе заводских ходовых испытаний. Об этом пишут авторы блога bmpd.
Как отмечается, ракетоносец, построенный по усовершенствованному проекту «Борей-А», был выведен из сборочного цеха «Севмаша» в Северодвинске 17 ноября 2017 года. Передать подлодку ВМФ России планируется в 2019 году, она войдет в состав Северного флота.
Строительство «Князя Владимира» началось в 2012 году. Всего на «Севмаше» должны быть построены восемь подлодок. Так, в боевой состав флота уже вошли три субмарины изначального проекта 955 «Борей»: головная («Юрий Долгорукий») и серийные («Александр Невский» и «Владимир Мономах»). Остальные пять подлодок заложены и строятся по усовершенствованному проекту 955А «Борей-А» («Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский»).
По данным из открытых источников, на «Бореях-А», по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью. «Бореи» вооружаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет.