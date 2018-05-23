Определен облик российской АПЛ пятого поколения «Хаски»

Концептуальное проектирование АПЛ (атомной подлодки) пятого поколения «Хаски» завершено, сообщил «Известиям» глава ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) Алексей Рахманов.

«Концептуальное проектирование перспективной субмарины пятого поколения "Хаски", как и определение ее облика, нами уже завершено. Было предложено несколько вариантов, теперь из них предстоит выбрать оптимальный. Сейчас ведется разработка тактико-технических характеристик новой лодки. Остальное про "Хаски" — пока военная тайна», — сказал руководитель.

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Рахманинов также рассказал, что Военно-морским флотом России уже приняты на вооружение три стратегические атомные подлодки четвертого поколения проекта «Борей». «Четвертая из них — "Князь Владимир" — проходит испытания и готовится вступить в состав ВМФ. В постройке находятся еще четыре подобные субмарины», — отметил глава ОСК.

По его словам, «Борей» по многим параметрам превосходит основной американский стратегический подводный ракетоносец класса Ohio. «Наша подлодка меньше шумит, потому что имеет особое шумопоглощающее покрытие, наряду с винтом там стоит водометный движитель. У нее более совершенное гидроакустическое и навигационное оборудование, выше уровень автоматизации, выше подводная скорость и автономность», — заявил Рахманов.

Разработка многоцелевой атомной подлодки нового поколения ведется в конструкторском бюро «Малахит» в Петербурге. В настоящее время в России строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа «Ясень» и стратегических подводных лодок типа «Борей».

В мае 2018-го стало известно, что стратегические АПЛ проекта 955Б «Борей-Б» не вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы, в результате чего после 2023 года «Севмаш» построит еще шесть субмарин проекта 955А «Борей-А», которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах.

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