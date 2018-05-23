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Определен облик российской АПЛ пятого поколения «Хаски»

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Концептуальное проектирование АПЛ (атомной подлодки) пятого поколения «Хаски» завершено, сообщил «Известиям» глава ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) Алексей Рахманов.

«Концептуальное проектирование перспективной субмарины пятого поколения "Хаски", как и определение ее облика, нами уже завершено. Было предложено несколько вариантов, теперь из них предстоит выбрать оптимальный. Сейчас ведется разработка тактико-технических характеристик новой лодки. Остальное про "Хаски" — пока военная тайна», — сказал руководитель.

Рахманинов также рассказал, что Военно-морским флотом России уже приняты на вооружение три стратегические атомные подлодки четвертого поколения проекта «Борей». «Четвертая из них — "Князь Владимир" — проходит испытания и готовится вступить в состав ВМФ. В постройке находятся еще четыре подобные субмарины», — отметил глава ОСК.

По его словам, «Борей» по многим параметрам превосходит основной американский стратегический подводный ракетоносец класса Ohio. «Наша подлодка меньше шумит, потому что имеет особое шумопоглощающее покрытие, наряду с винтом там стоит водометный движитель. У нее более совершенное гидроакустическое и навигационное оборудование, выше уровень автоматизации, выше подводная скорость и автономность», — заявил Рахманов.

Разработка многоцелевой атомной подлодки нового поколения ведется в конструкторском бюро «Малахит» в Петербурге. В настоящее время в России строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа «Ясень» и стратегических подводных лодок типа «Борей».

В мае 2018-го стало известно, что стратегические АПЛ проекта 955Б «Борей-Б» не вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы, в результате чего после 2023 года «Севмаш» построит еще шесть субмарин проекта 955А «Борей-А», которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах.

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