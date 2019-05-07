У новейших российских подлодок нашли критический недостаток

У российских подводных лодок, в том числе новейших, нет и в ближайшем будущем не будет эффективной противоторпедной защиты, что является критическим для боеспособности изъяном. Об этом пишет автор «Военного обозрения» Максим Климов, проанализировавший интервью «Известиям» главного конструктора противолодочного комплекса «Пакет-Э/НК» Константина Дробота.

Климов обосновал свой вывод на примере атомной подлодки К-560 «Северодвинск», головного корабля проекта 885 «Ясень». Он напомнил, что субмарина была принята в состав Северного флота ВМФ России в 2014 году, но все еще не имеет систем противоторпедной защиты, что, по мнению автора, подтверждается словами Дробота о том, что задача по созданию для подлодок аналогичного «Пакету-Э/НК» комплекса может быть решена в будущем.

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«При этом у наших подлодок фактически отсутствует эффективная пассивная противоторпедная защита», — заметил Климов, пояснив, что имеет в виду средства гидроакустического противодействия, эффективные именно против современных торпед.

«Элементарной защиты» от торпед не имеют как корабли проекта «Ясень», так и атомоходы проекта 955 «Борей», указал автор. «Всю их "картонность" принявшие военные и сдавшая промышленность прекрасно сознавали. При этом не вызывает никаких сомнений то, что, если бы реальная обстановка была доведена до верховного главнокомандующего (согласно Конституции России, эту должность занимает президент — прим. «Ленты.ру»), вопрос был бы решен за год, максимум два», — подытожил Климов.

Подлодки проектов «Ясень» и «Борей» относятся к субмаринам последнего, четвертого поколения, следующее находится в разработке. В России на данный момент в строю только одна подводная лодка проекта 885 — «Северодвинск», и три атомохода проекта 955 — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». «Бореи» являются частью морского компонента ядерной триады России.

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