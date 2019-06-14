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Трехметровому крокодилу-людоеду отомстили за убийство человека

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На острове Коломбангара (Соломоновы Острова) поймали и убили трехметрового гребнистого крокодила, который съел местного жителя. Об этом сообщает издание Solomon Star.

В начале июня в деревню Каза, где жил погибший, направили специальный отряд полиции. Его сотрудникам удалось убить двух крокодилов, однако оба оказались непричастны к нападению на человека.

Третьего крокодила жители деревни убили ножами и копьями, когда он попал в ловушку. В его брюхе обнаружили человеческую руку и останки пропавшей недавно собаки.

Ранее в июне сообщалось, что вечером 2 июня житель Каза отправился нырять и не вернулся. На поиски вышли его родственники и соседи. Через несколько часов они заметили крупного крокодила, который тащил в пасти труп мужчины.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

Остров Коломбангара располагается в Тихом океане к востоку от Папуа — Новой Гвинеи. Он имеет форму круга диаметром около 15 километров. Население Коломбангары составляет около шести тысяч человек.

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