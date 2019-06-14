Еще один штат США легализовал эвтаназию

Губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс подписала законопроект о разрешении самоубийства при содействии врачей. Это десятый штат США, власти которого пришли к такому решению, сообщает ABC News.

«Я надеюсь, что этот закон, пусть он и расширяет личную свободу, будет применяться редко», — прокомментировала Миллс свое решение. Сообщается, что ранее она не была уверена, что согласится принять такую меру. Закон вступит в силу приблизительно в середине сентября.

На данный момент такие законы действуют в Калифорнии, Колорадо, Орегоне, Вашингтоне и округе Колумбия, а также на Гавайях. В штате Монтана эвтаназия легализована судебным решением, а штат Нью-Джерси пришел к такому решению в прошлом году.

Еще в десяти американских штатах законопроекты об эвтаназии рассматривают местные законодательные органы. ABC News сообщает, что в Нью-Йорке уход из жизни с помощью медиков могут разрешить уже в этом году.

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