Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой

Жительница Нидерландов Ноа Потховен, вопреки сообщениям СМИ, не прибегала к легальной в ее стране эвтаназии, а умерла у себя дома. Внимание на то, что эта информация не подтверждается, обратили журналисты The Guardian.

Корреспондент Джон Хенли обратил внимание читателей на то, что никакой официальной информации о причине смерти девушки не публиковалось: большинство репортажей англоязычных медиа были составлены из старых упоминаний о Ноа. Автор указал на информацию из ее последнего поста в ныне удаленном блоге в Instagram: там девушка рассказывает, что отказалась от еды и воды и спрогнозировала, что умрет в течение 10 дней.

В доме ее семьи врачи установили больничную кровать. Сообщается, что они, как и члены семьи Потховен, согласились не кормить и не поить ее насильно. Они могли обеспечивать девушку обезболивающими, чтобы облегчить ее страдания, но об эвтаназии речи не шло.

В интервью газете de Gelderlander в декабре прошлого года Ноа жаловалась на то, что врачи отказали ей в этой услуге. «Они считают, что я слишком молода, чтобы умереть». Она рассказала, что медики рекомендовали ей продолжать работать с психотерапевтом и ждать, пока окончательно сформируется ее мозг — примерно до 21 года. «Это меня сломало, потому что так долго я ждать не смогу», — приводит издание ее слова.

4 июня историю о том, что врачи помогли девушке уйти из жизни, так как в Нидерландах это формально разрешено с 17 лет, растиражировали многие крупные СМИ, в том числе и «Лента.ру».

В The Guardian считают, что недостоверную информацию первым распространило новостное агентство Сеntral European News, которое ранее уличали в непрофессионализме. Ранее в этом году CEN проиграло суд против издания BuzzFeed, которое назвало его «королем лживых новостей».

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