Стало известно о службе командира сгоревшего SSJ-100 в ФСБ

Командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевшего катастрофу в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, проходил службу в авиации ФСБ. Об этом говорится в предварительном отчете по катастрофе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

После окончания Балашовского высшего военного авиационного училища летчиков командир воздушного судна проходил службу в авиации ФСБ РФ на летных должностях, говорится в документе.

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Его общий налет за время обучения и службы составил 2320 часов, освоенные типы: Як-52, Л-410, Ил-76.

Также в отчете говорится, что командир оценивал ситуацию как штатную, несмотря на потерю автоматического управления и проблемы со связью.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления — Шереметьево. В результате жесткой посадки загорелась хвостовая часть лайнера. Погиб 41 пассажир, всего на борту находились 78 человек.

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