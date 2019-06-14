Стало известно о службе командира сгоревшего SSJ-100 в ФСБ

Командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевшего катастрофу в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, проходил службу в авиации ФСБ. Об этом говорится в предварительном отчете по катастрофе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
После окончания Балашовского высшего военного авиационного училища летчиков командир воздушного судна проходил службу в авиации ФСБ РФ на летных должностях, говорится в документе.
Его общий налет за время обучения и службы составил 2320 часов, освоенные типы: Як-52, Л-410, Ил-76.
Также в отчете говорится, что командир оценивал ситуацию как штатную, несмотря на потерю автоматического управления и проблемы со связью.
5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления — Шереметьево. В результате жесткой посадки загорелась хвостовая часть лайнера. Погиб 41 пассажир, всего на борту находились 78 человек.