«Реал» опередит «Барселону» в борьбе за «японского Месси»

Мадридский «Реал» опережает «Барселону» в борьбе за полузащитника «Токио» Такефусу Кубо. Об этом сообщает Marca.

Источник пишет, что «Реал» и «Токио» очень близки к заключению сделки. Самому 18-летнему игроку мадридский клуб предложил зарплату в размере одного миллиона евро в год. Ожидается, что за Кубо «Реал» заплатит два миллиона, а в следующем сезоне он будет играть за молодежную команду «Кастилья».

В борьбе за японца «Реал» идет впереди не только «Барселоны», но и «Пари Сен-Жермен». Парижане также следят за прогрессом Кубо, но мадридский клуб находится ближе к сделке.

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Об интересе «Реала», «Барселоны» и ПСЖ к Кубо сообщалось в апреле. 4 июня ему исполнилось 18, что позволило европейским клубам начать переговоры о его трансфере.

В возрасте 10 лет Кубо отправился в «Барселону» и занимался в системе клуба до 2015 года. Он был вынужден покинуть расположение каталонцев, так как клуб нарушил правила Международной федерации футбола (ФИФА) по приобретению игроков моложе 18 лет. Кубо вернулся в Японию, где начал играть за «Токио». Он дебютировал во взрослой команде в 15 лет. За манеру игры Кубо получил прозвище «японский Месси».

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