Следователя СКР избили в Москве

Старшего следователя-криминалиста Следственного комитета России (СКР) Евгения Карпова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, неизвестный мужчина нанес ему несколько ударов по голове в подъезде его дома. В травмпункте у Карпова диагностировали черепно-мозговую травму с сотрясением, гематомы и рану волосистой части головы.

Вскоре был задержан подозреваемый — им оказался сосед Карпова, Евгений Рябчиков. Мотивы совершения преступления устанавливаются.

В январе сообщалось об избиении двух сотрудников СК двумя полицейскими. Инцидент произошел в дежурной части полиции, куда сотрудники СК прибыли для проверки жалобы об избиении там задержанного.

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