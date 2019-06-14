Власти Подмосковья рассказали о работе Центра спортивной медицины

В Центре спортивной медицины c начала года обследовали более двух тысяч подмосковных спортсменов, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 июня.

Учреждение открылось в начале года на базе Московского областного консультационно-диагностического центра для детей в городском округе Мытищи, напомнил министр. На его базе юные спортсмены проходят углубленно медообследование.

«После сдачи анализов, выполнения различных исследований, прохождения всех врачей специалист по спортивной медицине выносит решение о допуске юных спортсменов к тренировкам и соревнованиям», — рассказал он.

По его словам, ежедневно полное обследование в центре проходят от 30 до 70 человек. Они посещают 12 узких специалистов, уточнил он.

В апреле Подмосковье признали самым спортивным регионом России, при оценке учитывали темпы развития спортивной инфраструктуры.