«Ювентус» обрел главного тренера

Главным тренером туринского «Ювентуса» стал итальянский специалист Маурицио Сарри. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано на три года и истечет 30 июня 2022 года. Финансовые условия контракта не уточняются.

Предыдущим местом работы 60-летнего Сарри был лондонский «Челси». Тренер возглавлял «аристократов» один сезон. Под его руководством клуб финишировал на третьем месте в таблице Английской премьер-лиги. Кроме того, команда одержала победу в Лиге Европы, гарантировав себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.

В мае «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества с Массимилиано Аллегри. В качестве замены руководство туринского клуба рассматривало кандидатуру главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Ему предложили зарплату размером более 20 миллионов евро в год, но испанец от работы отказался.

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