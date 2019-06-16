Спорт
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Бостон Брюинз
Бостон
Матч окончен
1:4
Общий счет 3:8
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
НХЛ - плей-офф • Кубок Стэнли. 7-й матч
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Матч окончен
110:114
Общий счет 219:232
Торонто Рэпторс
Торонто
НБА - плей-офф • Финал. 6-й матч
Последние новости
Песков рассказал о быстрой подготовке встречи Путина и Трампа
США нашли у Мадуро многомиллионый контракт с Россией
Жители Аргентины и Уругвая остались без света
Москвичам предрекли возвращение жары 
Усатый задержан при попытке попасть в Молдавию
Галину Волчек госпитализировали
Власти Пензы призвали Роскомнадзор проверить фейки о конфликте в Чемодановке
Белорусы удивили квартирой с десятком фортепиано
В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева
Новости партнеров

«Ювентус» обрел главного тренера

Перейти в «Мою Ленту»
Маурицио Сарри

Главным тренером туринского «Ювентуса» стал итальянский специалист Маурицио Сарри. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано на три года и истечет 30 июня 2022 года. Финансовые условия контракта не уточняются.

Предыдущим местом работы 60-летнего Сарри был лондонский «Челси». Тренер возглавлял «аристократов» один сезон. Под его руководством клуб финишировал на третьем месте в таблице Английской премьер-лиги. Кроме того, команда одержала победу в Лиге Европы, гарантировав себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.

В мае «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества с Массимилиано Аллегри. В качестве замены руководство туринского клуба рассматривало кандидатуру главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Ему предложили зарплату размером более 20 миллионов евро в год, но испанец от работы отказался.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»
«Челси» избавится от тренера и вернет Лэмпарда
Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»
Другие материалы рубрики
Спорт00:0115 июня
Лайес Абдуллаева

«Над нами издевались, как над рабами»

Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
15:14Сегодня

Погба подтвердил намерение покинуть «Манчестер Юнайтед»

23:3811 июня

Сборная России одержала третью победу в отборочном турнире к Евро-2020

14:11Сегодня

Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»

Спорт00:04 1 июня

«Я видел много матчей, но такого не припомню»

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионов
12:51Сегодня

Названы потенциальные соперники Федора Емельяненко

22:3312 июня

Устроивший скандал в аэропорту российский футболист объяснился

11:54Сегодня

Тайсон Фьюри нокаутировал соперника за шесть минут

Спорт00:0614 июня
Джим Кайт

«Соперники называли меня глухим ублюдком»

Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
11:21Сегодня

Месси высказалася о поражении сборной Аргентины на Кубке Америки

21:2712 июня

Английского тренера посадили на 24 года за насилие над юными футболистами

10:36Сегодня

Марадона вспомнил о «руке бога»

Россия
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Целую неделю хоронили школьников»
 
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
Драка, убийство и перекрытие федеральной трассы: главное о событиях в Чемодановке
Песков рассказал о быстрой подготовке встречи Путина и Трампа
Власти Пензы призвали Роскомнадзор проверить фейки о конфликте в Чемодановке
МВД насчитало 1600 участников митинга в центре Москвы
Бывшего канцлера Германии пригласили в Крым
Все материалы
Мир
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Жена Нетаньяху получила судимость из-за еды на 100 тысяч долларов
В ЕС пообещали помощь и поддержку новому правительству Молдавии
Британия направит 100 спецназовцев на защиту танкеров
Турция поведала о новом нападении сирийцев
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Все материалы
Бывший СССР
Китайский конь
Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Усатый задержан при попытке попасть в Молдавию
Задержания на несанкционированном митинге в Алматы«Все идет красиво»
В Казахстане прошли первые выборы без Назарбаева. Почему остались недовольные?
В ЛНР прокомментировали мирные инициативы Зеленского
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
Все материалы
Экономика
Черный закат
Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали
С больной головы на здоровую
Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Корпорация МСП приняла участие в обсуждении приграничного бизнес-сотрудничества
Индия начала торговую войну с США
Инвестпроекты Дагестана получат 550 миллионов рублей от Корпорации МСП
Пятая часть бензина в Крыму оказалась подделкой
Все материалы
Силовые структуры
«Мы и есть падаль»
Самые опасные заключенные России годами жили в глухой тайге. Теперь им нашли новый дом
Запрещенный прием
Они сделали силовиков своим оружием. Их руками они хотят получить чужое добро
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Дело об убийстве в массовой драке под Пензой передали в центральный аппарат СК
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
После массовой драки в селе под Пензой в полицию доставили больше 170 человек
Появилось видео обысков и задержаний после массовой драки в селе под Пензой
Все материалы
Наука и техника
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Подтверждена польза молодой крови в продлении жизни
В США рассказали о превосходстве российского Су-57 над американским F-15C
Все материалы
Спорт
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Погба подтвердил намерение покинуть «Манчестер Юнайтед»
«Ювентус» обрел главного тренера
Джим Кайт«Соперники называли меня глухим ублюдком»
Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»
Названы потенциальные соперники Федора Емельяненко
Тайсон Фьюри нокаутировал соперника за шесть минут
Все материалы
Культура
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
Умер участник группы «Машина времени»
Найденный кот Алибасова обогатился на сотни тысяч долларов за два дня
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Женщину-рэпера впервые включили в Зал славы авторов песен
Все материалы
Интернет и СМИ
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей
Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля
Министр превратился в кошку во время пресс-конференции
США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Nike выпустил кроссовки в форме утюга и разъярил женщин
Меган Маркл задумала одержать новую победу над Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Граната парализовала работу аэропорта
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Несколько туристов умерли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Все материалы
Из жизни
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Кенгуру проломил стену дома и изгадил комнату
Меган Маркл вернется к королевским традициям
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Американка показала кота с огромными лишними пальцами
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Все материалы
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Дизайнерские шедевры Jaguar
Вспоминаем лучшие работы главного дизайнера британской марки Иэна Кэллума
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Новая Mazda3 в России оказалась дороже всех конкурентов
На японские автомобили начнут устанавливать моторы российской сборки
«Тойоты» научатся самостоятельно глушить двигатель
Все материалы
Дом
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Белорусы удивили квартирой с десятком фортепиано
Жилье уральского «человека-крота» выставили на продажу
Названы самые популярные города России для временного проживания
Украинцы бросились скупать жилье за рубежом
Все материалы