«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщается на клубном сайте.

Отмечается, что 18 мая состоится специальная пресс-конференция, на которой выступят Аллегри и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Кто принял такое решение, не уточняется.

В текущем сезоне «Ювентус» досрочно выиграл чемпионат Италии, но остался без Кубка страны, уступив «Аталанте» в четвертьфинале. На той же стадии завершилось и выступление туринцев в Лиге чемпионов, итальянский клуб в двух матчах уступил амстердамскому «Аяксу».

Информация о возможном уходе Аллегри появилась 9 мая. Возможными местами продолжения карьеры специалиста называются ПСЖ и «Барселона».

Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году. За это время он пять раз привел команду к победе в чемпионате Италии (включая нынешний сезон), четырежды завоевал Кубок и дважды — Суперкубок страны.

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