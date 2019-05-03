Роналду высказался о жизни без проблем

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что многие люди видят его человеком, у которого нет никаких проблем. Слова спортсмена приводит AS со ссылкой на журнал ICON.

«Люди считают, что у меня нет проблем, зато есть деньги и успех», — сказал Роналду. Португалец отметил, что принимает тот факт, что многие люди не мыслят, как он, и что их культура не выходит за рамки того, что им дозволено. «Я понимаю это», — заверил Роналду.

Форвард также отметил, что существуют люди, которые «с дробовиком в руках» будут ждать, когда он промахнется с пенальти. Но это, продолжил Роналду, часть его жизни, и к этому он готов.

1 мая сообщалось, что португалец стал обладателем Bugatti Voiture Noire — самого дорогого автомобиля в мире. 34-летний нападающий потратил на него 11 миллионов евро. Пока модель находится в стадии разработки.

Роналду входит в число самых высокооплачиваемых футболистов мира по оценкам издания France Football. За год португалец зарабатывает 113 миллионов евро.

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