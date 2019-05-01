Роналду купил автомобиль будущего за 11 миллионов евро

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал обладателем Bugatti Voiture Noire — самого дорогого автомобиля в мире. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

34-летний нападающий потратил на автомобиль 11 миллионов евро. Пока модель находится в стадии разработки. На дорогах Voiture Noire появится только в 2021 году.

Впервые модель Voiture Noire была представлена на автомобильной выставке в Женеве в марте 2018-го. Двигатель мощностью в 1500 лошадиных сил позволит автомобилю развивать скорость до 420 километров в час.

Роналду входит в число самых высокооплачиваемых футболистов мира по оценкам издания France Football. За год португалец зарабатывает 113 миллионов евро.

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