Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына

Мать португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Доролес Авейру прокомментировала пост о достижении игрока с фактической ошибкой. Запись доступна в ее Twitter-аккаунте.

«Мой сын, моя гордость», — написала 64-летняя женщина под картинкой, где сказано, что футболист спас «Ювентус» от вылета и принес команде титул после «20-летней засухи».

В сезоне-2018/2019 «Ювентус» досрочно оформил чемпионство. Клуб в восьмой раз подряд выиграл национальное первенство. Роналду при этом стал единственным футболистом в истории, сумевшим выиграть золото в Англии, Испании и Италии. 34-летний форвард перебрался в Турин летом 2018-го.

В нынешнем розыгрыше серии A Роналду провел 29 матчей в составе туринского клуба. Португалец забил 21 мяч и отдал восемь результативных передач. Он занимает третью строчку в списке бомбардиров турнира. Лидирует в споре итальянский нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла — в его активе 25 забитых мячей.

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